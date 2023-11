Driessen hoopte op andere coach dan Van 't Schip: 'Hij kan wat bewerkstellige

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Vanaf deze week staat Van 't Schip aan het roer in de Johan Cruijff ArenA."Het gaat heel moeilijk worden voor hem om het tij te keren", begint Driessen."Hij moet gewoon zorgen dat er een goede organisatie staat. Maar het gaat ook om kwaliteit en daar ontbreekt het aan."zag de Amsterdammers één redelijke helft spelen tegen PSV zondag (5-2 verlies).

De journalist voorziet nog een plek in het linkerrijtje voor de formatie van Van 't Schip."Ik denk dat Ajax zelfs nog Europees voetbal kan halen. Iedereen schrijft Ajax wat dat betreft al af, maar ze krijgen nu echt een eenvoudig programma. Voor zover je daar dan van kan spreken bij Ajax. Als je daar een serie neer kan zetten met Van 't Schip, dan kan het nog wel wat worden." headtopics.com

Toch zag Driessen liever een andere trainer komen."Of Van 't Schip de juiste man is, dat zal hij moeten bewijzen. Mijn voorkeur ging uit naar Henk ten Cate, want dat is echt iemand die wat kan bewerkstelligen. Ajax kiest met Van 't Schip voor iemand met het Ajax-DNA", aldus de journalist.

"En als je dan naar de wedstrijd tegen PSV kijkt", gaat hij verder,"dan zie je dat de spelers die niet ondersneeuwen de spelers met het Ajax-DNA zijn. Die lieten in ieder geval in de eerste helft nog wel wat zien. Ik kan me voorstellen dat Van 't Schip op hen vertrouwt", aldus Driessen. headtopics.com

Doordat er play-offs zijn, moet het voor Ajax nog zeker te doen zijn om nog Conference League te halen. Daarnaast is de Beker ook nog goed voor EL voetbal. Het is gewoon beter voor het NL voetbal dat ze wel Europees halen en niet Sparta of Go Ahead.

