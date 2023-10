Driessen gooit vergelijking erin: 'Feyenoord als het Ajax uit 2019'

uit 2019, dat tot de halve finale van de Champions League reikte. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft de ploeg van Arne Slot zelfs een streepje voor op een bepaald vlak."Op een gegeven moment zat je echt naar het Ajax uit 2019 te kijken", zegt Driessen in een video-item van."Maar met nóg meer power en nóg meer intensiteit. Het was echt genieten geblazen." Feyenoord won met 3-1 van de Romeinen en gaat daardoor aan kop in de poule.

Driessen prijst ook Santiago Gimenez."Iedereen was heel benieuwd naar Santiago Gimenez. Wat gaat hij doen op het hoogste niveau tussen de grote jongens? Dit was zijn debuut en als je dan twee goals maakt, dan kan je tevreden terugkijken. Vooral de eerste goal was geweldig. Maar heel Feyenoord kan tevreden zijn met de overwinning", aldus de verslaggever."Stengs speelde ook écht geweldig.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Ajax blijkt veel succesvoller dan PSV en Feyenoord in opleiden van spelersAjax is de club die verantwoordelijk is voor het opleiden van de meeste spelers in de 48 grootste hoofdcompetities ter wereld, zo becijfert CIES. De Amsterdammers troeven daarmee de Portugese topclubs Benfica en Sporting Portugal, die op plek twee en drie komen, af. Lees verder ⮕

#DoneDeal: Ajax op de schop, vacatures bij Feyenoord en recordtransfer GimenezIn de nieuwste aflevering van DoneDeal bespreken Dennie, Ruben en Kaj de laatste ontwikkelingen op en rond de transfermarkt. Onder meer de opvolging van Maurice Steijn, de openstaande vacatures bij Feyenoord en het toekomstige vertrek van Santiago Gimenez komen ter sprake. Lees verder ⮕

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Slot en Driessen dollen over positie Stengs: 'Weer gelukt zo'n opmerking te maken'Valentijn Driessen en Louis van Gaal staan altijd garant voor leuke momenten op de persconferentie, maar ook Arne Slot en de journalist kunnen er wat van. Op het persmoment van Feyenoord na de overwinning op Lazio, weet de journalist toch weer een lach op het gezicht van de coach te toveren. Ditmaal over de positie van Calvin Stengs. Lees verder ⮕

Valentijn Driessen ziet nieuwe kandidaat voor Oranje en adviseert GimenezValentijn Driessen is enorm onder de indruk van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Feyenoord was woensdagavond een van de vele uitblinkers tijdens de 3-1 zege op Lazio in de Champions League. Ook is de chef voetbal van De Telegraaf goed te spreken over Santiago Gimenez. Lees verder ⮕