De sportjournalist vindt de Noorse topschutter van Manchester City een spits die in de Premier League vooral uitblinkt in...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Ajax nog Europees voetbal kan halen’Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Ajax nog Europees voetbal kan halen’Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Driessen gaat niet mee in polonaise: ‘Scoort veel, maar kan niet voetballen’Valentijn Driessen gaat niet mee in de euforie rondom Erling Braut Haaland. De sportjournalist vindt de Noorse topschutter van Manchester City een spits die in de Premier League vooral uitblinkt in de wedstrijden tegen de kleinere clubs. De overige tafelgasten van Vandaag Inside reageerden verbaasd op de stelling van Driessen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Driessen hoopte op andere coach dan Van 't Schip: 'Hij kan wat bewerkstelligeMaandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Driessen hoopte op andere coach dan Van 't Schip: 'Hij kan wat bewerkstelligeMaandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Driessen hoopte op andere coach dan Van 't Schip: 'Kan wat bewerkstelligen'Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕