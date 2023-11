Driessen gaat niet mee in polonaise: ‘Scoort veel, maar kan niet voetballen’

Driessen grijpt de analyse van Derksen aan om zijn ongezouten mening over Haaland te ventileren."Die kan niet eens meevoetballen bij dat City. Hij scoort wel veel", zo klonk het uit de mond van de chef voetbal van De Telegraaf."Ik denk dat ze heel ontevreden over hem zijn", counterde Derksen met het nodige cynisme.

"Johan, hij scoort wel veel tegen Fulham en Bournemouth en dat soort clubs", zette Driessen zijn mening verder kracht bij."Schrijf er even een columnpje over, dat hij er helemaal geen reet van kan", adviseert Derksen zijn tafelgenoot."Kan jij weleens iets positiefs zeggen eigenlijk? Man, je zit altijd te zeiken, joh. Zeg eens iets aardigs over iemand", stooktje presentator Wilfred Genee het vuurtje verder op.

"Ik heb geleerd dat je dwarsliggers nodig hebt om de rails recht te krijgen", aldus Driessen, die van Genee direct te horen kreeg dat hij best weleens complimenten mag uitdelen."Nee, ik meen het serieus", blijft de voetbalvolger bij zijn mening over Haaland, dieMessi, die de Gouden Bal voor de achtste keer veroverde, noemde Haaland overigens in zijn dankwoord."Ik wil ook Haaland en Mbappé niet vergeten te noemen.

Kan die driessen niet gewoon een keer gecanceld worden wat een vervelende vent zeg die alleen maar dingen roept om aandacht te krijgen. Daarnaast ben ik nog nooit iemand tegen gekomen die het leuk vind om de mening van driessen te horen.

Valentijn bewijst hiermee dat hij er echt totaal geen verstand van heeft zoals zo vaak. Erg jammer dat iemand die zo'n puur negatieve invloed in alles wat hij doet en zo'n nikszeggende mening heeft met sensatieuitspraken zo vaak wordt gequote.Valentijn Driessen gaat niet mee in de euforie rondom Erling Braut Haaland. De sportjournalist vindt de Noorse topschutter van Manchester City een spits die in de Premier League vooral uitblinkt in...

