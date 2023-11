'Drie Palestijnen gedood op Westoever' • Iran: Israël heeft rode lijn overschreden

De Iraanse president Raisi vindt dat Israël door 'zijn misdaden de rode lijnen heeft overschreden, wat iedereen tot een reactie zou kunnen dwingen'. Hij schrijft op X dat 'Washington ons vraagt om niets te doen, maar zelf steun blijft geven aan Israël'. Iran is sinds de Islamitische Revolutie van 1979 de aartsvijand van Israël.

De Amerikaanse autoriteiten hebben Iran gewaarschuwd zich buiten de oorlog tussen Israël en Hamas te houden, om uitbreiding van het regionale conflict te voorkomen. De afgelopen weken zijn er op de grens tussen Israël en Libanon geregeld schermutselingen tussen het Israëlische leger en de Hezbollah-beweging, die wordt gesteund door Iran.

Turkije verdeeld over steun PalestijnenPresident Erdogan verraste vriend en vijand door Hamas een bevrijdingsorganisatie te noemen. De Turkse leider koos na de aanslagen van 7 oktober juist voor een bemiddelende rol in het conflict. Maar de laatste tijd lijkt de toon van Erdogan scherper te worden tegen Israël.

LIVE: Juventus pakt in absolute slotminuut drie belangrijke punten (gesloten)Juventus speelt op zaterdagavond om 20:45 de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona. De Oude Dame staat op de derde plaats in de Serie A, met twee punten achterstand op Internazionale. De bezoekers zijn terug te vinden op de zestiende plaats.

Achtklapper Bayern in duel met drie keer rood in één helft, Weghorst van de nul afBayern München heeft zaterdag in een merkwaardige Bundesliga- wedstrijd met 8-0 gewonnen van SV Darmstadt 98. Halverwege waren er al drie spelers met rood van het veld gestuurd en stond het nog 0-0. Bij VfB Stuttgart-Hoffenheim maakte Wout Weghorst zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Achtklapper Bayern na eerste helft met drie keer rood, Kane scoort van eigen helftSensationeel! Harry Kane scoort vanaf eigen helft tegen Darmstadt.

Heerenveen met basisdebutant tegen Heracles • Nog drie duels vanavondIn dit liveblog houden we je op de hoogte van vier eredivisiewedstrijden.