Drie KKD-topschutters op jacht naar een nieuwe thuisgoal: check het KKD-rijtje!

ADO Den Haag neemt het op in een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Dat is een duel tussen de nummer drie en zeven van de Keuken Kampioen Divisie. De residentieclub heeft de nummer twee op de topscorerslijst in de gelederen: Henk Veerman. De van FC Volendam overgekomen spits is met zijn zes goals dit seizoen belangrijk voor ADO. Afgelopen weekend kwam hij zelfs twee keer tot scoren tegen FC Emmen in de met 2-3 gewonnen wedstrijd.

Met NAC tegen Helmond Sport staat er een duel tussen de nummer tien en acht op het programma. Sinds Jean-Paul van Gastel aan het roer staat in Breda gaat het weer de goede kant op. Dat heeft vooral zijn invloed op één speler van NAC: Tom Boere. De spits kwam de afgelopen drie wedstrijden tot scoren en zit in een lekkere flow. Voor een nieuwe goal van Boere staat een odd van

Willem II is na elf speelronden gedeeld topscorer in de KKD. De Tilburgers ontvangen met Jong PSV de huidige nummer veertien van dit seizoen. In Tilburg is er één speler die geweldig opleeft wanneer hij in het eigen stadion speelt: Jeremy Bokila. De spits kwam de laatste drie thuiswedstrijden tot scoren voor Willem II en heeft daarmee de lat hoog gelegd voor zichzelf. headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister Met het Oog op Morgen 25-10-2023Beluister NOS Met het Oog op Morgen: Met het Oog op Morgen 25-10-2023 Lees verder ⮕

Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'Aan het eind van aankomend schaatsweekend staan de winnaars van het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf met Drentse tulpen in hun handen. Met vriendelijke groeten uit Grolloo. Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Bosz heeft het te doen met Ajax-fans: 'Het is verschrikkelijk voor ze'Lees meer Lees verder ⮕