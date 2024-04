Drie generaties maken zelfgemaakte snacks in Snackroom Van den Akker

Bij Snackroom Van den Akker in Schijndel maken drie generaties al jaren zelf hun snacks, waaronder de populaire kroketten en bamischijven. Van het bereiden tot frituren, alles doen ze zelf. Elke ochtend staan vader Jacky (50) en zoon Jordy van den Akker (21) in de keuken om hun specialiteit te maken. (O)pa Rini inmiddels niet meer. “Maar het is en blijft een echt familierecept”, zegt Jacky trots.

In de keuken van de cafetaria is Jacky deze ochtend druk met het maken van de ragout voor de kroketten. “Nog helemaal met de hand gemaakt, zoals vroeger”, zegt hij terwijl hij door een grote pan roert. Samen met zijn zoon Jordy staat hij elke ochtend om zes uur in de zaak om hun snacks te maken: van hamburgers en bamischijven tot verschillende kroketten. “Het is natuurlijk makkelijker om een doosje uit de vriezer te halen. Maar het verschil proef je echt", weet Jordy."Ons familiebedrijf is juist succesvol geworden door de zelfgemaakte snacks

