Drie doden gevonden in drugslab in Belgische gemeente Lille

Drie mensen zijn dood aangetroffen in een drugslab in Poederlee in de Belgische gemeente Lille, op zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens. Een officiële doodsoorzaak is er nog niet. Vermoedelijk zijn bij de productie van drugs giftige dampen vrijgekomen, zegt een politiebron tegen de Belgische nieuwsomroep VRT. In het lab zou amfetamine worden geproduceerd, beter bekend als speed. In het lab zijn naast de drie doden nog drie slachtoffers aangetroffen. Een van hen is gereanimeerd.

Het is onduidelijk hoe die eraan toe is. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is degene die woensdagochtend zelf de politie had gebeld over de lichamen in het pand. Over de identiteit van de slachtoffers en de rol die zij hadden bij het lab, is nog niets bekend. Volgens de burgemeester van Lille, Marleen Peeters, had het nog erger kunnen aflopen. Tegen dagblad De Morgen spreekt ze haar zorgen uit over het tankstation dat er vlak naast lig

