Drie bevingen in maand tijd bij Drents gasveld: 'Niet eerder gezien'

Bij het Drentse gasveld Eleveld is voor de derde keer deze maand een aardbeving geweest. Vannacht was er een beving met een kracht van 2,2 bij Ekehaar. Afgelopen maandag was bij hetzelfde dorp een beving met een kracht van 1,3. In Hooghalen trilde de grond begin oktober, met een kracht van 1,9. Hiervoor was de laatste aardbeving die werd veroorzaakt door gaswinning in Eleveld in 2014.

Deze druk is zich nu aan het vereffenen', legt de woordvoerder uit. 'Het aardgas stroomt van plekken met een hoge druk naar plekken met een lage druk. Ook dit proces veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot bevingen kunnen leiden.' Als er een beving is in het gasveld, komt er spanning vrij op een breuk, zegt de woordvoerder. Die spanning kan daarna 'verdwijnen', maar kan ook terechtkomen op een andere breuk in het veld.

