Drenthe zeven wandelroutes rijker door samenwerking tussen WMD en recreatieschap Drenthe

Kriskras door Drenthe hebben het Recreatieschap Drenthe en drinkwaterbedrijf WMD zeven wandelroutes geopend: van Annen tot Assen en van Koekange tot Emmen. De routes hebben de afgelopen tijd een opknapbeurt gekregen. 'Ze waren hier en daar best wel gedateerd, dus we hebben de richtingwijzers vervangen, waardoor nu alles netjes zichtbaar is', vertelt Albert Broekman van het recreatieschap. Twee vliegen in één klap De routes variëren van 3 tot en met 10 kilometer.

Het drinkwaterbedrijf zocht contact met het recreatieschap om nieuw leven in de routes te blazen. Broekman: 'We zijn blij dat ze aan ons dachten om samen te werken. Tijdens het opknappen van de routes hebben we ook meteen de bordjes van de WMD vervangen, dus we slaan twee vliegen in één klap.' De volledige routes kun je terugvinden op de websites van WMD en recreatieschap Drenthe. Broekman zelf heeft de wandelschoenen al aangetrokken en heeft de route rondom Gieten gelopen.

Kleindierenshow Midden-Drenthe: 'Dierenliefde doorgeven aan de jeugd'Ruim 400 dieren zijn dit weekend te bewonderen op de Midden Drenthe Show voor kleindieren. Lees verder ⮕

Drenthe vergaapt zich aan maansverduisteringVerschillende Drenten haalden hun camera erbij om het tafereel vast te leggen. Lees verder ⮕

Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo met Van Gogh, deel tweeOp een vroege novemberochtend in 1883 komt Vincent van Gogh in Zweeloo aan, met hoge verwachtingen van wat en wie hij daar aan zal treffen. Lees verder ⮕

De Week van Drenthe: tophockey in Assen en bomenkap bij homo-ontmoetingsplaatsIn de Week van Drenthe blikken we iedere week terug op het nieuws van de afgelopen week. Lees verder ⮕

De Week van DrentheIn deze Week van Drenthe onder meer bomenkap bij een homo-ontmoetingsplaats en tophockey in Assen. Lees verder ⮕

25 jaar geleden stond Drenthe blank: wat is er gedaan om herhaling te voorkomen?We blikken terug op oktober 1998. Drenthe staat onder water. Er is sprake van een natuurramp, met storm, onweer en regen. Heel veel regen. Sindsdien is er veel gedaan om herhaling te voorkomen. Lees verder ⮕