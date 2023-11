Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo met Van Gogh, deel twee

Op een vroege en koude novemberochtend in 1883 komt Vincent van Gogh in Zweeloo aan. Hij heeft hoge verwachtingen van wat en wie hij daar aan zal treffen. De aankomst is bij het logement van Mensingh in Zweeloo. Hendrik Scholte, met wie Van Gogh was meegereden. rijdt door naar Assen en Vincent blijft achter in een rumoerig dorp, want er staat daar iets te gebeuren. Hij gaat er die dag aan het werk. Maar wat hij daar vastlegde en waar hij dat deed, is niet wat we al die jaren dachten.

Nu is het er te koud en te donker. 'Vincent is op dat moment de enige kunstenaar in Zweeloo. Het is inmiddels licht, dus hij ziet nu ook veel beter het dorp voor zich', vervolgt Finke. 'Naast Mensingh ligt de bleek die Liebermann heeft vastgelegd, hij ziet de boomgaard en hij ziet diverse mooie boerderijtjes staan en maakt een keuze. Er is een mooie tekening overgeleverd met een boerderijtje, met vakwerkraampjes erop, en heel dunne kleine boompjes ervoor.

