Drenthe moet cultuurbeleid concreter formuleren

Drenthe moet zijn cultuurbeleid concreter formuleren, vindt de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Wel heeft de provincie goed werk verricht door in de corona-pandemie cultuurinstellingen in de benen te houden met extra steun. Dat zijn onder andere de conclusies uit een groot onderzoek van de NRK naar het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies.

In dat onderzoek keek de NRK alleen naar het cultuurbeleid voor musea, podiumkunsten en evenementen en niet naar wettelijke taken zoals bibliotheken en archieven. De NRK heeft zich vooral gefocust op het subsidiebeleid. Half miljoen beschikbaar De provincie stelde 22.588.422 euro beschikbaar voor de periode 2021-2024 voor musea, € 2.520.000 voor podiumkunsten en 2.672.000 euro voor evenementen en festivals. Daarnaast stelde de provincie door middel van een incidentele regeling jaarlijks € 580.000 beschikbaar, onder meer voor projecten van musea, podiumkunsten en evenemente





RTVDrenthe » / 🏆 10. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

De Staat van Drenthe over het verdwijnen van voorzieningenMensen maken zich vooral zorgen over het verdwijnen van scholen en zorg.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Volg vanavond de start van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi online bij RTV DrentheVanavond om 18.00 uur begint het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland: in 20 hallen starten 100 clubs aan editie 45 van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Oudejaarsdag in Drenthe: het jaar uit met deze oorverdovende carbidknallersHet is oudejaarsdag! Drenthe telt af tot het nieuwe jaar Onze verslaggevers zijn de hele dag in touw en brengen jou via dit liveblog op de hoogte

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Littler in kwartfinalesHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen als enige Nederlander in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Oranje op het EK en de Olympische Spelen in Parijs: dit wordt het sportjaar 2024Met onder meer de Olympische Spelen in Parijs en het Nederlands elftal op het EK in Duitsland ligt er weer een prachtig sportjaar voor ons. Een overzicht van wat we in 2024 kunnen verwachten.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Nog drie Nederlanders in de race op het WK darts: bekijk hier het programmaHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met nog vier Nederlanders in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »