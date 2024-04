Drenthe had beter als linksachter kunnen spelen, zegt Foppe de Haan

Jong Oranje werd in 2007 Europees kampioen onder leiding van de Fries en de jonge Drenthe had een cruciale rol in dat toernooi. Weten dat in eerste instantie het plan was om Drenthe te posteren op de linksachterpositie. Dit liep anders, want Ismaïl Aissati raakte geblesseerd en zodoende schoof de toenmalig Feyenoorder naar voren. Daar maakt hij een uitstekende indruk, maar De Haan denkt dat Drenthe beter tot zijn recht was gekomen als linksachter.

"Dan had hij tien jaar in het Nederlands elftal gespeeld." "Het is eigenlijk uw schuld, u heeft een beetje de linksbuitenpositie voor mij getriggerd", reageert een schaterende Drenthe op de opmerking van De Haan. "Nee grapje, hoor. Bij u had ik altijd alleen maar een fijn gevoel." Na een goed Europees kampioenschap maakte Drenthe de transfer naar Real Madrid. Tijdens de Olympische Spelen van 2008 in China kreeg het tweetal opnieuw met elkaar te maken

Drenthe Linksachter Europees Kampioen Foppe De Haan

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

De Haan over Drenthe: 'Dan had hij tien jaar in Oranje gespeeld'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

De Haan dichtte talent grote toekomst toe: 'Had hij tien jaar bij Oranje gespeeld'Foppe de Haan zag één speler met heel veel potentie bij Jong Oranje lopen: Royston Drenthe. Jong Oranje werd in 2007 Europees kampioen onder leiding van de Fries en de jonge Drenthe had een cruciale rol in dat toernooi.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Provincie wil culturele attracties in etalage, maar 'schip met geld vaart niet naar binnen'De cultuurnota, getiteld Cultuur maakt Drenthe, en Drenthe Maakt Cultuur, is deze week gepresenteerd.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Zo klonk de wederopstanding van FC Emmen tegen Jong Ajax op Radio DrentheZo klonk het gisteren tijdens FC Emmen live.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Jong Oranje gaat met zes debutanten onderuit tegen Jong NoorwegenJong Oranje heeft donderdagavond een oefenduel verloren van Jong Noorwegen. In het Goffertstadion in Nijmegen was 1-2 de eindstand. Seedy Jatta en Andreas Schjelderup scoorden namens de bezoekers, terwijl Ruben van Bommel iets terugdeed namens Nederland. Het was de eerste nederlaag van Jong Oranje onder bondscoach Michael Reiziger.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Opening recreatieseizoen: Duitse toerist weet Drenthe steeds beter te vindenDrenthe had vorig jaar te maken met een forse groei van het aantal buitenlandse toeristen en dat betrof vooral Duitsers.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »