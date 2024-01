Drama in Weiteveen: twee doden en veel vragen

Wat begon met een enigszins vage melding van een 'geweldsincident', eindigde met twee doden, een aangrijpende livestream van de vermoedelijke dader en vooral veel vragen. Het drama gisteren in het Drentse Weiteveen trok als een schokgolf door het land. Een dag later was het in het dorp zelf vooral tijd voor troost en verwerking. Wie het dorpje van krap 1700 inwoners binnenrijdt, krijgt geen moment een idee van datgene wat zich er gisteren heeft afgespeeld.

De uitgestrekte weilanden rond de plaats nabij Emmen zijn bedekt met een dun laagje sneeuw, wat een vredig uitzicht biedt. Zo af en toe wordt de rust verstoord door trekkers; er worden op dit moment volop bieten gerooid in het gebied. Pas op zo'n 50 meter van het vrijstaande huis waar het gedode stel werd aangetroffen, herinneren weggewaaide politielinten aan het drama. De doodlopende weg naar het huis zelf is woensdag nog wel afgezet. Soms passeren er toch auto's, mogelijk van rechercheurs die nog volop onderzoek doen in en rond het pan





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Het kan vriezen en het kan dooien, maar wat als je daardoor lekkages krijgt?Na vorst komt de dooi, maar wat als daardoor ineens je woonkamer blank staat?

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Dit dode dier lag in de tuin, Frans vraagt zich af wat het is geweestBoswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via stuifmailomroepbrabant.nl.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Littler in kwartfinalesHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen als enige Nederlander in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Oranje op het EK en de Olympische Spelen in Parijs: dit wordt het sportjaar 2024Met onder meer de Olympische Spelen in Parijs en het Nederlands elftal op het EK in Duitsland ligt er weer een prachtig sportjaar voor ons. Een overzicht van wat we in 2024 kunnen verwachten.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Zo gaat het WK darts na Kerst verder: bekijk het schema met vier NederlandersDe eerste twee rondes van het WK darts in Londen zijn voorbij. Na Kerst verschijnen er nog vier Nederlanders aan de oche. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Nog drie Nederlanders in de race op het WK darts: bekijk hier het programmaHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met nog vier Nederlanders in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »