Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basis

Met een heerlijke treffer zet Dost NEC op voorsprong in Alkmaar. Hij laat de bal even stuiteren en volleert dan vanuit de hoek van de zestien raak in de verre hoek.AZ lijkt de openingsfase te domineren, maar wordt ook gewaarschuwd. NEC wacht op momenten om uit te breken, en doet dat ook gevaarlijk.Eergisteren getekend, vandaag in de basis. Sai van Wermerskerken start direct bij NEC tegen AZ.

Ook in Eindhoven rolt de bal weer. Bij PSV is Veerman achtergebleven in de kleedkamer, Saibari is zijn vervanger.De verdedigers doen het voor Volendam. Lekkere voorzet van Flint, Benamar kopt raak. Hij zet Volendam op gelijke hoogte met Excelsior."De 1-0 was misschien pech, maar paste bij ons begin van de wedstrijd", zei Feyenoord-trainer Arne Slot na de verloren wedstrijd in Enschede.Weer een kans voor PSV.

PSV lijkt aan de betere hand sinds de gelijkmaker, maar zal na de sterke openingsfase van Ajax op hun hoede zijn.Excelsior lijkt de betere in de eerste halve helft, maar aan de andere kant krijgt Kuol de kans om Volendam op voorsprong te zetten. De van Newcastle gehuurde buitenspelers schiet na een goede actie laag in, doelman Van Gassel redt.PSV trekt de stand weer gelijk. Het doelpunt valt eigenlijk uit het niets.

Zoon Sem Steijn wordt overigens gewisseld bij FC Twente, net als Vlap. Eiting en Van Wolfswinkel komen binnen de lijnen.Feyenoord slaagt er steeds beter in Twente onder druk te zetten. De omzettingen van Slot bij rust lijken te werken.

Jahanbakhsh en Ivanusec zijn voor de tweede helft in de ploeg gekomen bij Feyenoord. Nieuwkoop en Paixão zien we niet meer terug. Slot past zijn formatie flink aan, hij heeft een nieuw plan om Twente te bespelen.Tillman start weer op het middenveld van PSV, waar Bosz vasthoudt aan de elf die dinsdag ook tegen RC Lens aan de aftrap stonden.

Feyenoord lijkt zichzelf niet helemaal vanmiddag, maar komt na een zwakke start al beter in de wedstrijd. Aanvallend heeft de ploeg van Slot nog maar weinig af kunnen dwingen.Hij wordt teruggefloten wegens buitenspel, maar Geertruida gaf daar wel een teken van leven namens Feyenoord. De verdediger schiet uit moeilijk hoek keihard tegen de paal.Het is een vechtwedstrijd in de eerste helft. Met name de Twente-spelers gaan er stevig in en zit de Feyenoorders over het hele veld op de huid.

Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basis

AZ heeft Lahdo terug tegen NEC • Aanwinst Van Wermerskerken en Cillessen starten bij NEC

