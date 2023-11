Dost laat van zich horen: 'Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed'

maakt het naar omstandigheden goed. Dat laat hij weten in een persoonlijke update. De spits van NEC verblijft in het ziekenhuis, nadat hij in de slotfase van het uitduel met AZ in elkaar zakte.'Het gaat goed met me', laat Dost weten via zijn club NEC. 'De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed.

Bij het ingaan van de blessuretijd van AZ - NEC zakte Dost plotseling in elkaar. Hij hapte naar adem, waarop de regisseur wegschakelde en de spelers zich in een kring om de 34-jarige spits verzamelden. Na een minutenlange behandeling verliet hij per brancard het veld. Hij stak daarbij zijn arm in de lucht.AZ - NEC werd even later definitief gestaakt bij een 1-2 tussenstand. In Alkmaar stonden nog vijf minuten op de klok. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.

Bas Dost: "Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!" 😘

