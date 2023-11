Dost bedankt vanuit ziekenhuis voor alle hulp: 'Gaat goed met me'

Bas Dost heeft goed nieuws gedeeld vanuit het ziekenhuis. 'Het gaat goed met me', meldt de NEC-spits via het X-account van zijn club. 'De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Bedankt voor alle support!' Dost stuurde het betreffende bericht op X over zijn gezondheid aan iedereen binnen de club, zo liet algemeen directeur Wilco van Schaik weten.

De 34-jarige Dost zakte in de slotfase van de eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC in Alkmaar plotseling in elkaar. De schrik was groot bij de aanwezigen, maar na behandeling op het veld, met spelers van beide teams als menselijk schild, kwam hij weer bij kennis. Liggend op een brancard werd Dost, die daarbij een gebalde vuist liet zien, afgevoerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar moet onderzoek uitwijzen wat er precies is gebeurd.

