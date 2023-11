Dortmund knikkert Hoffenheim (met Weghorst) dankzij Reus uit Duitse beker

Voor Freiburg, dat vorig seizoen nog de halve finales van de DFB-Pokal haalde, liep de bekeravond uit op een deceptie. De huidige nummer acht van de Bundesliga verloor op eigen veld met 3-1 van Paderborn, dat uitkomt op het tweede niveau. Zo werd het een gedenkwaardig debuut voor Pelle Boevink bij Paderborn. De 25-jarige doelman, die in de jeugdopleiding van FC Twente en FC Groningen speelde, is bij Paderborn normaal gesproken tweede keus, maar maakte woensdagavond zijn eerste minuten.

