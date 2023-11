Doortrappen in Zuidoost-Drenthe: hier komen nieuwe snelfietsroutes

De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben met de provincie en partijen als de Fietsersbond en ANWB samengewerkt bij het uitstippelen van de doorfietsroutes. Per gemeente wordt bepaald wanneer de aanleg van de fietspaden begint. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond en de doorfietsroutes opengaan, is niet bekend.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Johan Derksen 'van de leg' na aardbeving in DrentheJohan Derksen is toch wel een beetje geschrokken van de aardbeving die zich afgelopen weekeinde voordeed in de buurt van zijn woonplaats Grolloo. In Vandaag Inside vertelde de tv-analist 'helemaal van de leg' te zijn.

RTVDRENTHE: Noordenveld voegt zich in 2025 als laatste in rijtje van 'Culturele gemeente van Drenthe'Momenteel is De Wolden, die het stokje overnam van Coevorden, als voorlaatste gemeente aan de beurt. Met het programma 'Wiede Wold' geeft het invulling aan het culturele jaar.

RTVDRENTHE: UWV verwacht volgend jaar banenkrimp in DrentheIn de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit.

RTVDRENTHE: Pleegzorg Drenthe legt dertig deurmatten op de Brink in AssenDe deurmatten staan symbool voor het aantal Drentse pleeggezinnen dat gezocht wordt.

RTVDRENTHE: Rijk investeert miljoenen voor kansengelijkheid in Zuid- en Oost-DrentheRegio Zuid- en Oost-Drenthe verdubbelt het bedrag waardoor in totaal 60 miljoen euro beschikbaar is.

RTVDRENTHE: Verkiezingsfestival in Emmen: 'Voor het eerst stemmen, dat is wel spannend'Nog drieëntwintig nachten slapen en dan mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om leerlingen van het Drenthe College in Emmen te helpen een keuze te maken, organiseert de school een verkiezingsfestival.

