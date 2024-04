Doornroosje in de Efteling krijgt grotere borsten en langer haar

Al 72 jaar ligt ze in een diepe slaap in de Efteling, wachtend op de prins die haar wakker komt kussen. Sinds afgelopen zomer was het kasteel in het Sprookjesbos dicht voor publiek vanwege een flinke opknapbeurt. Nu is alles weer spic en span en blijkt de schone slaapster zelf ook een schoonheidsingreep te hebben ondergaan: haar borsten zijn flink in omvang toegenomen.Niet alleen de borsten zijn gegroeid, ook het blonde haar van Doornroosje is een stuk langer geworden.

Het kasteel van Doornroosje was dé grote trekpleister die door Anton Pieck werd ontworpen voor de opening van het Sprookjesbos in 1952. Volgens een woordvoerder van de Efteling was dat ook de reden dat de boezem van Doornroosje een cupmaat groter werd:"We wilden het oorspronkelijke ontwerp van Anton Pieck wat meer benaderen. Ook het gordijntje in de ruimte waar ze slaapt is daarom iets verhangen, zo lijkt het tafereel meer op de schets die hij ooit maakt

