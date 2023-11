Door Koeman genegeerde Wijnaldum eist hoofdrol op met twee treffers

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft zichzelf zaterdagavond een goede dienst bewezen namens Al-Ettifaq.

Nadat voormalig Sparta Rotterdam-aanvaller Craig Goodwin de stand vervolgens eigenhandig had omgedraaid naar 2-1, tekende Wijnaldum tien minuten voor tijd voor zijn tweede van de avond. De middenvelder kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten en schoot raak uit de draai. Het slotakkoord kwam in minuut 98 op naam van Demarai Gray: 2-3.

Ondanks de huidige vorm van Wijnaldum - hij deed de afgelopen zes duels nagenoeg de hele wedstrijd mee - voelt Ronald Koeman nog geen noodzaak de middenvelder op te roepen voor Oranje. De negentigvoudig international ontbreekt in de voorselectie voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar.stuurde me onlangs ook een berichtje dat hij fit is. Maar Wijnaldum heeft in een moeilijke situatie gezeten en kan pas net weer veel minuten maken. Hij heeft in de voorbereiding niet getraind bij PSG. headtopics.com

Door de zege nemen Wijnaldum en Al-Ettifaq de zevende plek steviger in handen. Het elftal van Gerrard heeft nu 20 punten uit 11 wedstrijden. Het Al-Hilal van onder meerGeorginio Wijnaldum heeft zaterdagavond twee keer weten te scoren namens Al-Ettifaq. Dat deed de Nederlander op bezoek bij Al-Wehda, waar zijn ploeg door een treffer diep in de blessuretijd met 2-3...

Georginio Wijnaldum is met twee doelpunten de grote man bij winnend Al-EttifaqGeorginio Wijnaldum heeft zaterdagavond twee keer weten te scoren namens Al-Ettifaq. Dat deed de Nederlander op bezoek bij Al-Wehda, waar zijn ploeg door een treffer diep in de blessuretijd met 2-3 won. Het was voor de Nederlander zijn vierde en vijfde officiële treffer in dienst van de club uit Saudi-Arabië. Lees verder ⮕

VI Live: twee keer de brilstand in de Eredivisie, Wijnaldum trefzekerLees meer Lees verder ⮕

VI Live: Sparta via Lauritsen op voorsprong, Wijnaldum trefzekerLees meer Lees verder ⮕

VI Live: Heerenveen maatje te groot voor Heracles, Wijnaldum scoortLees meer Lees verder ⮕

Wijnaldum met twee treffers weer belangrijk voor Al-EttifaqLees meer Lees verder ⮕

Wijnaldum weer belangrijk voor Gerrard: Nederlander scoort twee keerGeorginio Wijnaldum was zaterdag van grote waarde voor AL Ettifaq. De Nederlander scoorde twee keer in het duel dat uiteindelijk met 2-3 werd gewonnen van Al Wehda. Lees verder ⮕