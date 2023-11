Donny Ronny: 'Nieuwe naam past minder bij mij dan Stefano Keizers'

Al vanaf het begin van zijn carrière maakt Donny Ronny gebruik van een artiestennaam, en met een doel."Stefano Keizers was een naam die er voor mij voor zorgde dat ik een bepaalde afstand kon creëren tussen wat ik doe in mijn publieke werk en mijn privéleven. Donny Ronny is dat ook, maar is tegelijk een naam die minder bij mij past dan Stefano Keizers, een naam die bijna een grap oproept.

Het gebruiken van een artiestennaam had ook andere gevolgen, vertelt hij:"Ik heb jarenlang onder een artiestennaam gewerkt, dat heeft heel veel verwarring opgeleverd. Maar ook leverde het mijzelf steeds de vraag: 'Waarom heb je dat gedaan?'""Eigenlijk is Donny Ronny ook een beetje mijn antwoord daarop", vertelt de kleinkunstenaar.

Naast dat hij een leeg vel wil als maker, heeft de cabaretier ook een andere reden om van naam te wisselen."Ik vind het ook heel interessant om te kijken hoeveel ik mijzelf en mijn mediahouding aan kan tasten", biecht hij op."Kijken hoeveel ik mijzelf kan verwoesten en wat er dan nog overblijft van mijn reputatie."Toch heeft het gebruiken van een artiestennaam een keerzijde.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk interviewde Anouk voor nieuw albumAnouk heeft voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim de hulp ingeschakeld van Matthijs van Nieuwkerk. De zangeres liet zich door Van Nieuwkerk interviewen, maakte ze op Instagram bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Burgeraanhouding in Nieuw-Weerdinge loopt uit de hand: asielzoeker gewond, man opgepaktEen inwoner van Nieuw-Weerdinge moest dit weekend met de politie mee na een voorval met een asielzoeker.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Borger-Odoorn trekt 142.000 euro uit voor het verjagen en verplaatsen van roeken in Nieuw-BuinenIn Nieuw-Buinen zitten 53 roekennesten. Omwonenden ervaren al jaren overlast.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Joris Linssen komt volgend jaar met nieuw boekJoris Linssen heeft een boek geschreven over zijn eigen leven dat op 16 januari 2024 verschijnt. Dat heeft uitgeverij Luitingh-Sijthoff dinsdag bekendgemaakt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Nieuw album Anouk valt in de smaak bij BN'ers: 'Bizar goed'Na heel wat zwoegen en zweten heeft Anouk (48) gisteravond dan eindelijk, op een heel spectaculaire wijze, haar veertiende studio-album 'Deena & Jim' gepresenteerd. Begeleid door een gigantisch orkest zingt ze 12 nummers lang over heel herkenbare situaties in liefdesrelaties.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VI_NL: 'Juventus steekt geschorste Fagioli hart onder de riem met nieuw contract'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕