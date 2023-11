Donkerrode kaart bij Sparta: 'Ik had net gescoord en was te gehypet'

. De spits van de Rotterdammers gleed op de helft van de tegenstander hard door op Zakaria Bakkali en mocht vertrekken.De rode kaart van Verschueren had weinig invloed op de wedstrijd, aangezien Sparta het duel met 2-0 won. Achteraf kan de spits zich wel voor zijn kop slaan."Het was verschrikkelijk dom. Ik was gewoon te enthousiast. Ik was een beetje gehypet", stelt Verschueren tegenover ESPN."Ik had net het doelpunt gemaakt en de sfeer was goed.

Op het veld was te zien dat Verschueren direct naar zijn landgenoot ging om zijn excuses aan te bieden."Gelukkig houd ik mijn benen laag en raak ik hem onder op zijn voet. Ik heb mijn excuses aangeboden aan hem. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het is natuurlijk ook een Belg. Het is gewoon heel dom. Dit moet gewoon uit mij. Gelukkig kon hij de wedstrijd uitspelen", besluit Verschueren.

