'Donkere periode Neuer voorbij: na bijna een jaar weer terug bij Bayern'

Manuel Neuer keert zaterdag na 350 dagen afwezigheid weer terug onder de lat bij Bayern München. Dat meldt Sky Deutschland. De 37-jarige keeper was lange tijd uit de roulatie door een bij het skiën opgelopen beenbreuk.Neuer komt zaterdagmiddag voor het eerst sinds 12 november vorig jaar (een uitduel met oud-werkgever Schalke 04) weer in actie bij. Daarna was de 117-voudig Duits international nog actief op het WK in Qatar, maar na dat eindtoernooi ging het mis voor hem op een skipiste.

Op 10 december vorig jaar maakte de routinier van Bayern bekend dat hij was geopereerd aan een breuk in zijn onderbeen. Daarna volgde een langdurige revalidatie en zijn werkgever besloot in de tussentijd om Yann Sommer over te nemen van Borussia Mönchengladbach.

Sommer verhuisde afgelopen zomer weer van Bayern naar Internazionale en in de voorbije maanden was Sven Ulreich (35) een vertrouwd gezicht in het doel. De Israëlische doelman Daniel Peretz kwam ook één duel in actie voor de Duitse grootmacht. Neuer zat dit seizoen nog niet eerder bij de wedstrijdselectie van trainer Thomas Tuchel.

