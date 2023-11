DoneDeal Podcast bespreekt toekomst van teleurstellende zomeraankopen

Moet en gaat in de winter al afscheid nemen van een aantal zomeraankopen, klinkt het in #DoneDeal de podcast. In de nieuwste aflevering bespreken Emile, Dennie en Kaj de toekomst van een aantal teleurstellende nieuwelingen. Daarnaast bellen de mannen met Gertjan Verbeek over de situatie van John van 't Schip bij Ajax, wordt de zoektocht naar een bikkelharde verdediger bijArtikel verder na advertentieMeer video’s

:

VOETBALPRİMEUR: #DoneDeal: Ajax-doek valt snel voor zomeraankopen, PSV zoekt type-AlexAjax moet en gaat in de winter al afscheid nemen van een aantal zomeraankopen, klinkt het in DoneDeal de podcast. In de nieuwste aflevering bespreken Emile, Dennie en Kaj de toekomst van een aantal teleurstellende nieuwelingen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Kraakhelder advies voor Van 't Schip bij Ajax: 'Anders kom je nooit ergens'John van 't Schip moet zo snel mogelijk een vaste basiself smeden bij Ajax, stelt Gertjan Verbeek. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en AZ laat in DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur, zijn licht schijnen over de huidige situate in Amsterdam.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Begrip voor Van 't Schip-eis bij Ajax: 'Je weet niet of het klikt met de staf'John van 't Schip heeft Ajax, voor hij aan zijn klus als interim-trainer begon, de eis gesteld dat Michael Valkanis zijn rechterhand zou worden. Gertjan Verbeek legt in DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur, uit dat hij het logisch vindt dat Van 't Schip een vertrouwenspersoon wilde meenemen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NPORADİO1: Podcast de Dag: Egypte in de oorlogDe eerste mensen konden deze week Gaza verlaten, via de grensovergang Rafah. Egypte liet mondjesmaat wat buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort door. Maar de druk op het land om meer mensen door te laten wordt groter.

Bron: NPORadio1 | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: #DD: 'Ajax gaat de markt op in januari, doek valt snel voor deze zomeraankopen'Ajax moet en gaat in de winter al afscheid nemen van een aantal zomeraankopen, klinkt het in DoneDeal de podcast. In de nieuwste aflevering bespreken Emile, Dennie en Kaj de toekomst van een aantal teleurstellende nieuwelingen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Van der Gijp lacht om sfeer in ArenA: 'Dat je zo blij bent...'René van der Gijp is verbaasd over de opluchting die heerste in de Johan Cruijff ArenA, na de 2-0 zege op FC Volendam. Dat spreekt de voormalig voetballer uit in de uitzending van Vandaag Inside. Daarnaast is men aan tafel positief over het optreden van Ar’Jany Martha.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »