Doelman Neuer staat bijna jaar na skiongeluk voor rentree bij Bayern München

De 37-jarige Neuer brak begin december zijn been tijdens het skiën. Zijn laatste wedstrijd was op 1 december: de groepswedstrijd Duitsland-Costa Rica op het WK in Qatar. Op 12 november keepte hij voor het laatst voor Bayern München, maar komend weekend zal hij dus weer minuten maken. 'Als alles goed gaat op de training, dan speelt hij morgen tegen Darmstadt', zei Tuchel vrijdag op een persconferentie in München. 'Hij kijkt er heel erg naar uit, en wij ook.

Ik denk dat ook een heleboel andere mensen hier heel blij mee zijn.' Neuer, die al sinds 2011 voor Bayern keept, werd de afgelopen weken vervangen door Sven Ulreich. Vorig jaar haalde Bayern in de winterstop met Yann Sommer een vervanger voor de geblesseerde keeper, maar de Zwitser speelt inmiddels bij Internazionale. Zonder Neuer won Bayern afgelopen dinsdag in de Champions League met 1-3 bij Galatasaray.

