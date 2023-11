Dode en gewonden na botsing vier auto's op A59, weg dicht

De identiteit van de dode is nog niet bekendgemaakt. De politie meldt dat 'enkele gewonden' zijn verzorgd. Het is niet duidelijk hoe ernstig de gewonden eraan toe zijn. Eén van de auto's vatte na het ongeluk vlam.Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De A59 is tussen Waspik en knooppunt Hooipolder afgesloten zodat er onderzoek gedaan kan worden.

Mensen die tussen twee uur en kwart over twee 's nachts op de A59 bij Raamsdonk reden, worden door de politie opgeroepen contact op te nemen via 0900-8844.

