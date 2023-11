Documentaire Stipendium naar filmmaker Luuk Bouwman

Allen tegen Allen gaat over de geschiedenis van het vooroorlogse fascisme in Nederland. De jury prijst Bouwman voor zijn"diepgaande research en het creëren van unieke meesterwerken van archeologisch onderzoek in zijn films. Allen tegen Allen is een uniek historisch document, fascinerend, wreed en leerzaam tegelijk".

Het Documentaire Stipendium wordt jaarlijks door het Cultuurfonds toegekend. De prijs wordt op 8 november uitgereikt tijdens de openingsavond van documentairefestival IDFA in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.Frans Bauer legt uit waarom hij officieel geen Bauer heet

Zeg je Bauer, dan denk je aan Frans (49). Maar wist je dat de achternaam van de bekende volkszanger officieel niet Bauer…Wendy leerde belangrijke les na afwijzing Haico in BzV

Tim en Luuk eten bergen eieren en kwark en trainen zelfs in hun slaapTim en Luuk Verbaandert (23 en 21) uit Veldhoven begonnen tien jaar geleden met hardlopen. Ze hebben er veel voor over om zo goed mogelijk te worden. Ze eten bergen eieren en kwark voor de eiwitten en in hun slaapkamers staan hoogtetenten, waarmee je de lucht in het hooggebergte kunt nabootsen. Lees verder ⮕

Luuk de Jong opgelucht na zege op Ajax: 'Weet niet wat ons voor rust overkwam'Luuk de Jong schrok van de wijze waarop PSV voor de dag kwam in de eerste helft tegen Ajax (5-2-zege). Blijdschap overheerst na de uiteindelijk ruime overwinning op de aartsrivaal. Lees verder ⮕

Grutto-documentaire is een pleidooi voor natuurbehoudNatuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij is gefascineerd door de grutto. Zijn film, waarvoor hij maar liefst vier jaar lang een aantal exemplaren volgde, komt nu ook in documentaire vorm uit. Lees verder ⮕

Kwakman geeft Maduro opvallend advies tegen PSV: 'Hij is 1 meter 95'Kees Kwakman denkt dat Hedwiges Maduro, interim-trainer van Ajax, er zondag verstandig aan doet om met een ander centrum te spelen tegen PSV. De ESPN-analist vraagt zich af of Josip Sutalo en Jorrel Hato de kopsterke Luuk de Jong aankunnen in de lucht. Lees verder ⮕

PSV is pas na rust zichzelf tegen Ajax: 'Heb bijna nooit zo'n verschil gezien'Aanvoerder Luuk de Jong en trainer Peter Bosz schrokken van de wijze waarop PSV zondag voor de dag kwam in de eerste helft tegen Ajax (5-2-zege). Tot opluchting van de twee draaiden de Eindhovenaren de wedstrijd na rust alsnog om. Lees verder ⮕

De Jong prijst 'fantastische voorbeeldprof' PSV en zag Ajax-koppies omlaag gaanLuuk de Jong zag dat PSV zich in de eerste helft liet verrassen door Ajax, maar na rust trokken de Eindhovenaren de teugels aan. De aanvoerder dankt onder meer invallers Guus Til en Ismael Saibari. Lees verder ⮕