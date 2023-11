Djokovic wint moeiteloos in Parijs en treft Griekspoor in achtste finales

Djokovic is na de uitschakeling van Daniil Medvedev en Carlos Alcaraz de topfavoriet in Parijs. Hij neemt het in de achtste finales op tegen Griekspoor. De Nederlander was dinsdag in twee sets te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het is de derde keer dat de nummer 23 van de wereld Djokovic treft. De Serviër won in 2021 en 2023 zonder setverlies van Griekspoor. Ook Botic van de Zandschulp is nog actief in Parijs.

