Dit zijn de cijfers van John van 't Schip als Eredivisie-trainer

Van 't Schip had PEC een jaar daarvoor als opvolger van Ron Jans naar de negende plaats geleid. Met 44 punten presteerde alleen Jans in zijn tweede en derde seizoen beter in Zwolle. Daarna kwam de klad er echter in en moest Van 't Schip eind december plaatsmaken voor Jaap Stam. Op dat moment stond PEC op de vijftiende plaats met vijftien punten uit de eerste zestien duels.

Van 't Schip ging een half jaar later aan de slag als bondscoach van Griekenland, maar slaagde er niet in de Europees kampioen van 2004 naar het EK te leiden en verlengde zijn contract eind 2021 niet. Het was zijn derde klus in het buitenland, nadat hij eerder in Australië had gewerkt bij Melbourne Heart en in Mexico bij Chivas de Guadalajara (op voorspraak van Johan Cruijff).

Van 't Schip als trainer van PEC Zwolle aan de zijde van toenmalig Ajax-coach Erik ten Hag in december 2018, vlak voordat hij werd ontslagen. Waar zijn avontuur in Mexico na een half jaar weer voorbij was, liet Van 't Schip in Australië een goede indruk achter. Hij was verdeeld over twee periodes meer dan vijf seizoenen werkzaam bij Melbourne Heart, dat na de overname door de City Group verderging onder de naam Melbourne City. Met die club won Van 't Schip in 2016 met de Australische beker, zijn enige prijs als trainer. headtopics.com

Tijdens het seizoen 2016/17 stapte Van 't Schip vanwege privéredenen op bij Melbourne City, om vervolgens een half jaar later bij PEC terug te keren in de Eredivisie. In het seizoen 2001/02 was de 59-jarige oud-international al eens een seizoen trainer geweest van FC Twente. De Tukkers eindigden onder zijn leiding als twaalfde, een plek lager dan het jaar ervoor onder Fred Rutten.

Van 't Schip verloor al zijn vijf duels als trainer van Ajax. In 2001 zijn de Amsterdammers in De Arena met 3-2 te sterk voor FC Twente ondanks twee vroege goals van Jack de Gier.

