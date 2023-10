Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 oktober

Als je in het donker en in stilte het bos ingaat, kom je misschien wel een uil tegen. Waarom zijn de nacht en die stilte zo belangrijk? En wat eet die uil eigenlijk? Bezoek een van de activiteiten en kom er dit weekend achter. Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden. Nacht van de Nacht Hoe belangrijk is het donker, en waarom? Tijdens de Nacht van de Nacht sta je daar bij stil.

Uilen CSI Wat eten uilen het liefst? Jij kunt het zaterdagmiddag uitzoeken door de braakballen van de uil uit elkaar te pluizen. Met een pincet haal je voorzichtig alles los. Daarna bekijk je de botjes en veertjes die je gevonden met de loep. Vergelijk het met de plaatjes op de zoekkaart en kom erachter wat de uil gegeten heeft. Kijk voor meer informatie op deze website. Stiltewandeling Zondag is de dag van de stilte. In de ochtend organiseert Staatsbosbeheer een stiltewandeling.

Joodse stichting schrapt activiteiten in EmmenStichting Emmer Sjoel Sjemmesj zet een streep door haar geplande activiteiten in de voormalige synagoge in Emmen. De organisatie wil op dit moment vanwege oplopende spanningen door de oorlog in Israël, niet onnodig de aandacht trekken. Lees verder ⮕

Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'Aan het eind van aankomend schaatsweekend staan de winnaars van het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf met Drentse tulpen in hun handen. Met vriendelijke groeten uit Grolloo. Lees verder ⮕

Een toevalstreffer: wolvengehuil vastgelegdEcoloog Peter Venema legde een familiebijeenkomst van Drentse wolven vast. Lees verder ⮕

Slot geniet: 'Dit is ook één van de redenen waarom ik graag wilde blijven'Lees meer Lees verder ⮕

Cornald Maas overwoog dit voorjaar te stoppen met songfestivalCornald Maas overwoog dit voorjaar serieus te stoppen met zijn werk voor de selectiecommissie voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat vertelde de programmamaker donderdag in het NPO-radioprogramma Mischa!. De commotie rond de Nederlandse inzending Mia en Dion duurde te lang en eiste op den duur ook tol van zijn omgeving. Lees verder ⮕

Slot leidt met Feyenoord in CL-groep: 'Dit gebruiken om iets speciaals te doen'In een kolkende Kuip liet Feyenoord weinig heel van Lazio. Lees verder ⮕