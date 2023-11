Dit nieuwe stroomstation zorgt dat in Brabant het licht blijft branden

“Je kunt de stations van Enexis met 150 kV zien als een 80-kilometerweg, wij zijn met 380 kV de snelweg”, legt woordvoerder Ronald Sutmuller van netwerkbeheerder TenneT uit. “Zij zorgen voor het regionale netwerk, wij voor het landelijke. Je hebt het allemaal nodig om alle stroom een plek te kunnen geven. Om meer vraag aan te kunnen, maar ook meer aanbod.”De komende jaren worden meerdere velden met windmolens gebouwd op de Noordzee.

TenneT-directeur Roel Jannink: “Op de Noordzee worden de windmolenparken aangesloten op een platform. Vanaf daar gaan kabels richting het hoogspanningsnet op het land land. In Tilburg wordt het verdeeld zodat er bij de mensen in de omgeving groene stroom uit hun stopcontacten komt.”

Het nieuwe hoogspanningsstation is in 2026 klaar. Het is volgens Jannink ‘een robuuste oplossing’ voor de problemen met het stroomnet. Maar het lost volgens Enexis niet meteen alle stroomproblemen op. Omdat er te weinig technisch personeel is, blijft er tot zeker 2026 een tekort. “De harde boodschap, maar helaas wel realiteit”, laat Enexis weten.De gemeente Tilburg heeft vergevorderde plannen voor een nieuw industriegebied: Wijkevoort.

