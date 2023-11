Dit is waarom we willen weten wat bekende mensen vinden van zaken als de oorlog tussen Israël en Hamas

Maar dat betekent volgens haar niet dat iedereen met veel volgers zich uit moet spreken over ieder onderwerp. "We hebben er niet zoveel aan als een beautyinfluencer zich uitspreekt over zaken als de pil, oorlog of covid. Dan wordt het gesprek niet voorzien van goede bronnen. We moeten ons best blijven doen om ieders expertise op waarde te schatten. En daar moeten we het gesprek over blijven voeren. Dat is burgerschap.

Nuances missen Marketing- en popcultuurexpert Rabia Sitabi houdt nauwlettend in de gaten wie zich nu wel en niet uitspreken over de oorlog tussen Israël en Hamas. "Communicatieafdelingen en PR-teams werken overuren. Vooral om brandjes te blussen als celebs té snel iets posten, omdat ze de druk voelen om nu te reageren op de actualiteiten. Terwijl ze zelf nog niet goed geïnformeerd zijn en daardoor bepaalde nuances missen.

Misinformatie delen Voorbeelden van beroemdheden die veel kritiek kregen zijn de modellen Gigi en Bella Hadid, die een Nederlandse moeder en Palestijnse vader hebben. "Zij spreken zich uit voor Palestina en zijn daardoor wat branddeals verloren omdat de bedrijven waar zij mee werken niet hetzelfde standpunt innemen. Voor hen zijn hun morele en ethische standpunten belangrijker dan het geld dat ze nu mislopen", zegt Sitabi.

Gelegenheidsactivisme Bekende Nederlanders zijn tot nu toe over het algemeen terughoudend in het verkondigen van hun standpunt in de oorlog tussen Israël en Hamas. Enkele weken geleden verraste acteur en schrijver Ramsey Nasr in de talkshow Khalid & Sophie de kijker met een column, waar duizenden reacties op kwamen vanuit binnen- en buitenland.

