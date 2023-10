Dit is de reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barcelona afwees

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City.

Ze wisten het waarschijnlijk niet, maar de Barça-fans die zich vastklampten aan een uitspraak in een oud jaarboek, kwamen dichter bij de vervulling van hun wens dan ze misschien dachten. Hoewel een groot aantal clubs achter Bellingham aanzat tijdens zijn tienerjaren - Manchester City en Liverpool waren ook nadrukkelijk geïnteresseerd - maakten de Catalanen een reële kans om hem van Birmingham City over te nemen voordat iemand buiten de stad waar hij speelde hem kende.

Mark Bellingham gaf Barcelona nul op het rekest, waarna zijn zoon Birmingham City in de zomer van 2020 alsnog verliet voor een transfer naar Borussia Dortmund.De gekscherende opmerking van Mark Bellingham was een sneer richting Barcelona, waar Barry inmiddels op een zijspoor was beland. Bellingham's vader had waarschijnlijk gelijk met zijn oordeel over hoe Barry was behandeld in Catalonië. headtopics.com

Door het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 werd Barça voortijdig gekroond tot kampioen van de Onder 19-competitie. Barry tekende aanvankelijk een contract voor drie jaar, maar was binnen ruim een half jaar alweer vertrokken. Aston Villa, de club waar hij zijn hele jeugd al fan van was, maakte in januari zijn interesse in Barry bekend, waarna het talent die kans met beide handen aangreep. Hij verliet Spanje zonder ooit in de buurt van het eerste elftal te komen.

Barcelona onderging destijds enorme veranderingen. Door de financiële problemen van de club kreeg een handvol getalenteerde spelers de kans hun debuut in het eerste elftal te maken. Bellingham zou bij Barcelona tegelijk zijn doorgebroken met Ansu Fati en Pedri, met wie hij een dodelijk trio had kunnen vormen. headtopics.com

voetbalzonenl »

