Disney verplaatst Sneeuwwitje en trekt Jonathan Majors-film terug

Daarnaast wordt de nieuwe film van Jonathan Majors (34), die wordt verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin, voorlopig niet meer verwacht.met echte acteurs en computergeanimeerde dwergen zou eigenlijk op 22 maart volgend jaar verschijnen, maar is nu uitgesteld naar 21 maart 2025. Ook de animatiefilmis later te zien, deze gaat pas op 13 juni 2025 in première in plaats van 1 maart volgend jaar.

David Yates (60), de regisseur van de 'Fantastic Beasts'-films, zegt dat de reeks momenteel even op pauze staat. In 2020…Geschrapt vervolg World War Z leek op The Last of Us De Amerikaanse regisseur en producent David Fincher (61) is blij dat er geen vervolg is gekomen op 'World War Z'. In een…

Lees verder:

RTLBoulevard »

Disney verplaatst Sneeuwwitje en trekt Jonathan Majors-film terugDisney heeft de bezem gehaald door het releaseschema van zijn bioscoopfilms voor komende tijd. Een van de opvallendste films die verplaatst wordt, is de remake van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. De film met Rachel Zegler wordt bijna een jaar later dan gepland uitgebracht. Lees verder ⮕

Vrouw die Jonathan Majors aanklaagde zelf opgepakt in New YorkGrace Jabbari, de vrouw die acteur Jonathan Majors aanklaagde wegens mishandeling, is woensdagavond (lokale tijd) in New York zelf opgepakt. Volgens The Hollywood Reporter is ze gearresteerd op verdenking van mishandeling en 'kleine criminele baldadigheid', waarbij niet wordt vermeld wat dat precies inhoudt. Lees verder ⮕

Vrouw die Jonathan Majors aanklaagde zelf opgepaktGrace Jabbari, de vrouw die acteur Jonathan Majors (34) aanklaagde wegens mishandeling, is woensdagavond (lokale tijd) in New York zelf opgepakt. Volgens 'The Hollywood Reporter' is ze gearresteerd op verdenking van mishandeling en 'kleine criminele baldadigheid', waarbij niet wordt vermeld wat dat precies inhoudt. Lees verder ⮕

'Geweldige' Simons wordt grote toekomst toegedicht: 'Wordt steeds beter en beter'Rafael van der Vaart is zwaar onder de indruk van Xavi Simons. De aanvaller van RB Leipzig maakte woensdagavond grote indruk in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado (3-1), mede dankzij een fantastisch doelpunt vlak na rust. Lees verder ⮕

Gesloten Grand Café 't Wapen in Assen wordt kantoorpandNa vijf jaar is het hernieuwde horecaleven van het ooit zo markante herenlogement uit 1780 weer voorbij. 't Wapen krijgt straks op de benedenverdieping een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Lees verder ⮕

Oranje wint niet zomaar twee keer van Schotland: 'Dat wordt wel onderschat'International Lieke Martens en bondscoach Andries Jonker kijken vooruit naar de duels met Schotland in de Nations League. Vrijdag speelt Oranje thuis in Nijmegen, dinsdag in Glasgow. Lees verder ⮕