Disney verplaatst Sneeuwwitje en trekt Jonathan Majors-film terug

Daarnaast wordt de nieuwe film van Jonathan Majors, die wordt verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin, voorlopig niet meer verwacht.

De nieuwe versie van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen met echte acteurs en computergeanimeerde dwergen zou eigenlijk op 22 maart volgend jaar verschijnen, maar is nu uitgesteld naar 21 maart 2025. Ook de animatiefilm Elio is later te zien, deze gaat pas op 13 juni 2025 in première in plaats van 1 maart volgend jaar. Een reden voor het uitstel wordt niet gegeven, maar mogelijk heeft de staking van Hollywoodacteurs ermee te maken. Zij legden medio juli het werk neer.

De film Magazine Dreams, die op 8 december aanstaande uit zou komen, is door Disney voorlopig teruggetrokken. In de film speelt Jonathan Majors een bodybuilder die moeite heeft om met anderen te klikken. Magazine Dreams ging eerder dit jaar al in première op het Sundance Film Festival en kreeg daar overwegend positieve reacties. Hoewel er geen reden wordt gegeven voor het voorlopig terugtrekken van de film, kan de lopende rechtszaak tegen Majors er mogelijk mee te maken hebben. headtopics.com

Grace Jabbari, de vrouw die acteur Jonathan Majors aanklaagde wegens mishandeling, is woensdagavond (lokale tijd) in New York zelf opgepakt. Volgens The Hollywood Reporter is ze gearresteerd op verdenking van mishandeling en 'kleine criminele baldadigheid', waarbij niet wordt vermeld wat dat precies inhoudt.

