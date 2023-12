Directeur FC Emmen ziet mogelijkheden voor multifunctioneel gebouwencomplex

De Fries Rinse Bleeker (56) is bijna een half jaar in dienst als directeur van FC Emmen. De voormalig topkaatser werkte zich bij Sportstad Heerenveen in vijftien jaar op tot directeur. Het multifunctionele gebouwencomplex in Heerenveen - waar onderwijs, sport en gezondheidszorg samenkomen - dient als mooi voorbeeld voor wat er in de toekomst in Emmen zou kunnen verrijzen. 'Onderwijs, sport en zorg passen heel goed bij elkaar.

Dat hebben we destijds in Heerenveen gerealiseerd maar dat zou ook hier kunnen. Het is duidelijk dat het gebied rondom het nieuwe stadion niet alleen een voetbalgebied zal worden. Er komt veel meer bij. En we zullen het samen moeten doen', reageert Bleeker. 'We hebben een aantal gesprekken met de gemeente Emmen gehad. Er zit nog een ontwikkelaar op deze opdracht die partijen bij elkaar gaat brengen. Maar ik heb wel de indruk dat we de komende maanden wel kunnen aankondigen dat we een fase verder kunnen gaan kijke





