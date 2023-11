Dick Schreuder beleeft spectaculaire vuurdoop in Copa del Rey

Castellón gaat nu naar de tweede ronde van het bekertoernooi, waarin ook de ploegen uit de hoogste afdeling instromen. Alleen de vier deelnemers aan het Supercopa-toernooi maken pas later hun entree: dat betekent dat Schreuder nog niet aan een clash met Real Madrid, Barcelona, Osasuna of Atlético Madrid hoeft te denken. Wellicht komt dat later in het toernooi nog.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Varea - Levante, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Varea tegen Levante (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: CD Mensajero - Espanyol, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van CD Mensajero tegen Espanyol (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Manacor - Las Palmas, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Manacor tegen Las Palmas (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Lorca Deportiva - SD Eibar, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Lorca Deportiva tegen SD Eibar (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Atlético Lugones - Rayo Vallecano, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Atlético Lugones tegen Rayo Vallecano (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Llerenense - CD Leganes SAD Madrid, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Llerenense tegen CD Leganes SAD Madrid (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕