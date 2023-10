Diant Ramaj laat zich zien: 'Wat voor keeper ik ben? Een Ajax-keeper!'

De 22-jarige Duitser was één van de lichtpuntjes op een vrij kansloze avond voor de Amsterdammers. ‘Voor mij was dit heel belangrijk.’

at de doelman de meeste passes verstuurde bij Ajax in Brighton (63) was veelzeggend. Voor Ramaj was het evengoed wel een kans om te laten zien waar hij goed in is. De jonge keeper beschikt over een goede trap en heeft het zelfvertrouwen om ook de risicovolle passes te versturen, die Ajax aan het voetballen kunnen helpen.

Precies om die reden raakte Sven Mislintat dolenthousiast over de doelman, toen nog in dienst bij Eintracht Frankfurt. ‘Ik denk dat hij de potentie van Marc-André ter Stegen heeft’, verklaarde de toenmalige directeur voetbalzaken in gesprek met Duitse media, met name doelende op zijn voetballende vermogen.Toch duurde het even voor Ramaj zijn kans kreeg in de hoofdmacht. Na de blessure van eerste doelman Gerónimo Rulli gaf trainer Maurice Steijn de voorkeur aan Jay Gorter. headtopics.com

