DFB Pokal krijgt andere winnaar: Simons sneuvelt met titelhouder Leipzig

Václav Cerny maakte in de veertiende minuut van het bekerduel zijn eerste doelpunt voor.

Leipzig kwam die tik niet meer te boven. De club die in het voorbije weekend met 6-0 won van 1. FC Köln had wel veel balbezit in Wolfsburg, maar kon dat niet omzetten in veel grote kansen. Door een rode kaart voor Yussuf Poulsen in de 56ste minuut na een onbezonnen tackle werd de jacht op de gelijkmaker nog wat moeilijker.

