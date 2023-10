Deze tieners zijn een vaste waarde in de Eredivisie

et een gemiddelde leeftijd van net iets meer dan 25 jaar is de Eredivisie dit seizoen de competitie met de drie-na-jongste spelers in Europa. Van de 31 topdivisies die onder de UEFA-vlag vallen ligt het moyenne alleen in Slovenië, Wit-Rusland en OostenrijkDe cijfers bevestigen het beeld dat de Eredivisie nog altijd geldt als een opleidingscompetitie en dat er in Nederland veel perspectief is voor jonge spelers om vlieguren te maken op het hoogste niveau.

Als je de achttien Eredivisie-clubs op een rij zet en inzoomt op de echte jonkies – de spelers tot twintig jaar – dan blijkt dat met name FC Volendam dit seizoen veelvuldig kiest voor jeugdig talent.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

