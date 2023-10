Deze net-niet-fitte internationals kan Koeman alsnog oproepen

wel in beeld blijven. VI zet op een rijtje om wie dat gaat.'We hebben ervoor gekozen alleen spelers op deze voorlopige lijst te zetten die honderd procent fit zijn. Het kan dus gebeuren dat we dan alsnog kunnen kiezen voor jongens die niet op deze lijst staan', viel te lezen in het persbericht van Oranje na de aankondiging van de voorselectie.

Noa Lang lost Cody Gakpo af tegen Ierland. Mogelijk is het duo ook inzetbaar tijdens de volgende duel met de Ieren.wordt de interlandperiode een race tegen de klok. De aanvaller van PSV miste de afgelopen duels met een hamstringblessure, maar heeft de individuele training hervat in Eindhoven. Ookkampt met zo'n blessure, de aanvaller en topscorer onder Koeman is daar al ruim een maand zoet mee inmiddels.

Tyrell Malacia is een geval apart bij de Oranje-selectie. De linksback van Manchester United liep aan het einde van het vorige seizoen een knieblessure op, moest onder het mes en speelde dit seizoen nog niet. Een terugkeer wordt in november verwacht, maar een terugkeer bij Oranje komt waarschijnlijk nog te vroeg. De situatie van Steven Berghuis is onbekend. De Ajacied miste de vorige interlandperiode wegens een blessure, maar was donderdag basisspeler tegen Brighton & Hove Albion. headtopics.com

