Deze nepbankmedewerker licht zeker drie hoogbejaarde mensen op

Even later stond er een handlanger van de oplichter bij haar voor de deur. De vrouw gaf hem de envelop mee en daarna werd meermalen geld gepind met haar bankpas. Dit gebeurde onder meer bij de geldautomaat op het Dorpsplein in Geffen.

Met dezelfde tactiek werden een 90-jarige man uit Geldrop en een vrouw van 80 uit Sint Anthonis om de tuin geleid. In alle drie de gevallen is de pinfraudeur goed te zien op camerabeelden. Mogelijk gaat het ook om de man die in augustus een 94-jarige Eindhovenaar duizenden euro's afhandig wist te maken.

Uit verder onderzoek van de politie is gebleken dat de gezochte man in ieder geval ook in het oosten van ons land mensen op dezelfde wijze geld afhandig heeft gemaakt. Hier gaat het om nog eens drie pinfraudezaken. De politie hoopt dat de man herkend wordt: “Het is echt van belang dat hij snel gevonden wordt.”

Oudere mensen wordt geregeld op slinkse manieren een loer gedraaid. Zo gaf de 94-jarige Tonnie Hendriks uit Goirle afgelopen juni nog al haar waardevolle bezittingen aan iemand 'van de politie'.

