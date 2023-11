Deze Love Actually-scène is iconisch, veelbesproken én een inspiratie

Deze Love Actually-scène is iconisch, veelbesproken én een inspiratieWéér een aanslag: hoe Oekraïne vijanden over de grens uitschakeltVS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Israël deelt beelden grondoffensief, Palestijnen zoeken naar overlevendenAdele pauzeert concert voor eerbetoon aan Matthew Perry

NPORADİO1: Deze miljoenpoot is nog veel ouder dan de in Nederland ontdekte dino's'De koning te rijk' voelde Geert Willemen zich toen hij in 2011 een klein gefossiliseerd diertje vond. Het bleek een miljoenpoot van 310 miljoen jaar oud, bijna vijf keer ouder dan de dinosauriërs T-rex en Triceratops. Het diertje is recent wetenschappelijk beschreven en wordt tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Boxtel.

NPORADİO1: Deze film toont de Belgische natuur in volle glorieVanaf volgende week draait de nieuwe natuurfilm Onze Natuur – Het Wilde België in de Nederlandse bioscopen. De oogverblindende documentaire trok tot nu toe meer dan 300.000 bezoekers bij onze zuiderburen en daarmee is het een regelrechte bioscoophit. De film zit bomvol mooie verhalen en prachtige beelden.

NPORADİO1: Waarom we de hel nodig hebben volgens deze theoloogDe hel maakt een comeback, en verrassend genoeg vooral onder ongelovige mensen. Theoloog Arnold Huijgen staat daar niet van te kijken. Juist nu heeft de wereld een hel nodig, vertelt hij in De Ongelooflijke Podcast. 'Het moment waarop je denkt: aan dit kwaad moet iets gedaan worden, is behoefte aan een hel.

VOETBALPRİMEUR: Beweging rond aankopen bij Ajax deze winterHet lijkt erop dat er deze winter al flink wat beweging zal komen rond de aankopen die Sven Mislintat afgelopen zomer naar. Zo wordt bijvoorbeeld de situatie van Anton Gaaei gevolgd door clubs uit zijn geboorteland en lonken er nieuwe aankopen op specifieke posities.

VOETBALPRİMEUR: #DD: 'Ajax gaat de markt op in januari, doek valt snel voor deze zomeraankopen'Ajax moet en gaat in de winter al afscheid nemen van een aantal zomeraankopen, klinkt het in DoneDeal de podcast. In de nieuwste aflevering bespreken Emile, Dennie en Kaj de toekomst van een aantal teleurstellende nieuwelingen.

NUSPORT: Mercedes nog ver van herhaling winst uit 2022: 'Niet goed ingespeeld op weer'Bekijk hier het noodweer tijdens de kwalificatie voor de GP van Brazilië.

