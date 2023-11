Deze kleine verstekeling zat in een zeecontainer: 'Ze kunnen veel hebben'

“Hij is waarschijnlijk op zoek geweest naar een warm plekje”, verklaart Nadia de vondst van het dier in de container. Noord-Amerika is het leefgebied van de dieren, maar waar het dier precies vandaan komt, is voor De Oliemeulen niet meer te achterhalen.

Bij het transportbedrijf had het stinkdier al water gekregen. En aangekomen bij De Oliemeulen hebben verzorgers het dier ontwormd en natuurlijk eten en drinken gegeven. Het is nog onduidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is. Nu zit de 'verstekeling' nog even in quarantaine om aan te sterken, maar als het goed gaat dan gaat het beestje binnenkort naar de groep.

De Oliemeulen had namelijk al een aantal stinkdieren dus het dier is een mooie aanvulling voor deze groep. Een toepasselijke naam heeft het jonge dier ook al gekregen: Tesla.Martijn Vermeer van het gelijknamige transportbedrijf waar het stinkdier ontdekt werd, is blij dat het goed gaat met de verstekeling."Toch knap dat hij het heeft overleefd, zo'n reis", zegt hij.

