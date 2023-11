Devyne Rensch, Carlos Forbs en Borna Sosa mogelijk terug in de wedstrijdselectie tegen sc Heerenveen

tegen sc Heerenveen aanstaande zondag. Devyne Rensch, Carlos Forbs en Borna Sosa keren na een blessure mogelijk terug in de wedstrijdselectie.Van 't Schip probeert de fysieke gesteldheid van zijn selectie goed te monitoren. "Hlynsson bijvoorbeeld is een jonge jongen, die heeft nu drie wedstrijden achter elkaar in de basis gespeeld. Dan is het belangrijk om op te letten dat hij fit blijft

. Het seizoen is nog lang: je kunt dan op tijd wisselen, of een keer rust geven en iemand anders op die positie proberen. Zo kijk je naar meerdere spelers die veel wedstrijden in de benen hebben", zegt de interim-trainer op de Drie Ajacieden hebben vrijdag de groepstraining hervat."Sosa, Forbs en Rensch zijn vandaag aangesloten en trainden mee. In hoeverre ze er zondag bij zitten, moeten we even kijken morgen (zaterdag, red.) bij de training", zegt Van 't Schip."We moeten afwachten hoe iedereen zich voelt, ook de jongens die in de basis stonden tegen FC Volendam."Mogelijk staat Ar'Jany Martha, die tegen Volendam debuteerde op linksback, weer aan de aftrap."We moeten kijken hoe hij uit de wedstrijd is gekomen en hoe hij zich voelt. Hij kreeg al na zestig minuten kramp. Zo zie je maar dat het een wedstrijd was waar voor een aantal jongens veel spanning op stond, en met name voor Ar’Jany. Het was zijn debuut in Ajax 1, dan kan dat natuurlijk gebeuren.

:

VOETBALPRİMEUR: Drietal terug bij Ajax, Van 't Schip gaat in op debuut Martha: 'Kan gebeuren'John van 't Schip laat nog niets los over de basisopstelling van Ajax tegen sc Heerenveen aanstaande zondag. Devyne Rensch, Carlos Forbs en Borna Sosa keren na een blessure mogelijk terug in de wedstrijdselectie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NUSPORT: GP Brazilië blijft zeker tot en met 2030 op Formule 1-kalenderDe Braziliaanse Grand Prix op het Autódromo José Carlos Pace maakt tot en met 2030 deel uit van de Formule 1-kalender. Het in 2025 aflopende contract is vrijdag met vijf jaar verlengd.

Bron: NUsport | Lees verder »

NUSPORT: Griekspoor komt in Parijs net tekort tegen DjokovicTallon Griekspoor heeft donderdag net niet voor een stunt kunnen zorgen in de achtste finales van het Masters-toernooi in Parijs. De Nederlander verloor nipt van nummer één van de wereld Novak Djokovic: 4-6, 7-6 (2) en 6-4.

Bron: NUsport | Lees verder »

VOETBALZONENL: 'Van 't Schip gaf pijnlijkst denkbaar signaal af tegen Volendam'De ochtendbladen staan ondanks de 2-0 zege van Ajax op FC Volendam niet meteen op de banken. De Amsterdammers wisten donderdagavond voor het eerst sinds 12 augustus weer eens een competitiewedstrijd te winnen, maar dat zorgt niet meteen voor een hosannastemming in de media.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: 'Van 't Schip gaf pijnlijkst denkbaar signaal af tegen Volendam'De ochtendbladen staan ondanks de 2-0 zege van Ajax op FC Volendam niet meteen op de banken. De Amsterdammers wisten donderdagavond voor het eerst sinds 12 augustus weer eens een competitiewedstrijd te winnen, maar dat zorgt niet meteen voor een hosannastemming in de media.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: NEC bekert door na doelpuntenfestijn tegen Roda, Cambuur rekent af met MVVOok op donderdag werd er gespeeld in de eerste ronde van de KNVB Beker. NEC wist na een spectaculair duel af te rekenen met Roda JC, het Cambuur van Henk de Jong was te sterk voor MVV, TOP Oss moest zijn meerdere erkennen in FC Eindhoven en Willem II maakte geen fout tegen de amateurs van SJC.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »