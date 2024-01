Detroit Lions en Kansas City Chiefs bij laatste vier teams in strijd om Super Bowl

Detroit Lions en titelverdediger Kansas City Chiefs zitten bij de laatste vier NFL-teams die strijden om het winnen van de Super Bowl. De Lions liepen in het laatste kwart weg van Tampa Bay Buccaneers (31-23) en spelen zondag in San Francisco tegen de 49ers om de titel in de National Football Conference, een van de twee conferences in de NFL. De winnaars van die conferences spelen de Super Bowl, de algehele finale, die dit jaar op 11 februari in Las Vegas plaatsvindt.

In de American Football Conference trokken de Chiefs aan het langste eind op bezoek bij Buffalo Bills (27-24). De Chiefs spelen voor het zesde jaar op rij om de titel in hun conference, dit jaar is Baltimore Ravens de tegenstander. Dat Detroit Lions nog kans maakt op een plek in de Super Bowl is een grote verrassing. De Lions wonnen dit jaar voor het eerst sinds 1991 een wedstrijd in de play-offs. Vanaf 1991 was het football in Detroit ruim dertig jaar lang 'miserabel', in de woorden van Lions-coach Dan Campbel





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Detroit Lions en Kansas City Chiefs bij laatste vier NFL-teams die strijden om Super BowlDetroit Lions en Kansas City Chiefs zitten bij de laatste vier NFL-teams die strijden om het winnen van de Super Bowl. De Lions liepen in het laatste kwart weg van Tampa Bay Buccaneers (31-23) en spelen zondag in San Francisco tegen de 49ers om de titel in de National Football Conference, een van de twee conferences in de NFL.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Bij PSV geflopte talent wekt met goed spel interesse van Manchester CitySávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, kan komende zomer een fraaie transfer maken. Volgens Fabrizio Romano overweegt Manchester City om de Braziliaan, die momenteel indruk maakt op huurbasis bij Girona, na dit seizoen te kopen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Bij PSV geflopt talent wekt met goed spel interesse van Manchester CitySávio Moreira de Oliveira, kortweg Sávio, kan komende zomer een fraaie transfer maken. Volgens Fabrizio Romano overweegt Manchester City om de Braziliaan, die momenteel indruk maakt op huurbasis bij Girona, na dit seizoen te kopen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester City wint met 1-3 van EvertonManchester City wint met 1-3 van Everton en neemt de vierde plaats over van Tottenham Hotspur. Everton staat nog net boven de degradatiestreep.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Door Guardiola geadoreerde middenvelder wil Man City verlaten voor oude liefdeBernardo Silva wil niets liever dan terugkeren bij Benfica, zo vertelt de middenvelder tegenover A Bola. Om die overstap te realiseren moet echter één flink obstakel overkomen worden: zijn doorlopende contract bij zijn huidige werkgever, Manchester City.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Nog geen rentree De Bruyne bij zege Man City; Aston Villa wint in slotfaseManchester City heeft prima zaken gedaan in de Premier League. De ploeg van manager Pep Guardiola won in eigen huis met 2-0 van Sheffield United dankzij treffers van Rodri en Julián Álvarez. Kevin De Bruyne zat voor het eerst sinds ruim vier maanden bij de selectie, liep warm, maar maakte zijn rentree nog niet.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »