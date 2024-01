Detroit Lions en Kansas City Chiefs bij laatste vier NFL-teams die strijden om Super Bowl

Detroit Lions en titelverdediger Kansas City Chiefs zitten bij de laatste vier NFL-teams die strijden om het winnen van de Super Bowl. De Lions liepen in het laatste kwart weg van Tampa Bay Buccaneers (31-23) en spelen zondag in San Francisco tegen de 49ers om de titel in de National Football Conference, een van de twee conferences in de NFL. De winnaars van die conferences spelen de Super Bowl, de algehele finale, die dit jaar op 11 februari in Las Vegas plaatsvindt.

In de American Football Conference trokken de Chiefs aan het langste eind op bezoek bij Buffalo Bills (27-24). De Chiefs spelen voor het zesde jaar op rij om de titel in hun conference, dit jaar is Baltimore Ravens de tegenstander. Dat Detroit Lions nog kans maakt op een plek in de Super Bowl is een grote verrassing. De Lions wonnen dit jaar voor het eerst sinds 1991 een wedstrijd in de play-offs. Vanaf 1991 was het football in Detroit ruim dertig jaar lang 'miserabel', in de woorden van Lions-coach Dan Campbel





