Dest, PSV ve Ajax arasında transfer savaşının ortasında

, maar keert na dit seizoen in principe weer terug naar Spanje als de optie tot koop niet wordt gelicht.Kraay was afgelopen weekend aanwezig bij de wedstrijd tussen PSV en Vitesse en de analist zag één duidelijke uitblinker bij de koploper: Dest ."Het is al heel veel over Dest gegaan, dus ik hou het kort", begint Kraay in gesprek met.

"PSV kan hem natuurlijk voor tien miljoen overnemen van FC Barcelona", doelt Kraay vervolgens op de koopoptie die PSV heeft bedongen in de huurdeal met Barça. Echter zijn er meerdere kapers op de kust, volgens de analist."Maar ook Ajax gaat zich melden in de strijd om de handtekening van de man van tien miljoen.", ging Willie Overtoom ook al in op een mogelijke transfer van Dest naar Ajax.

Van Laar ziet dat Tete zich bij Fulham nog makkelijk staande houdt in de Premier League."Geloof me nou, als je hem erbij haalt en het lukt je op een gekke manier om Dest ook nog te pakken, dan worden ze natuurlijk gek in Amsterdam", zo vertelt hij."Je moet wel echt hopen dat Dest er niet met PSV uit gaat komen, laat dat duidelijk zijn."

