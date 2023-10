Derksen: ‘Maduro toont hiermee aan dat Steijn onterecht is weggestuurd’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De vaste tafelgast stoorde zich vooral aan diverse uitspraken van de tijdelijke trainer na het wegsturen van Maurice Steijn afgelopen maandag.

"Dat Brighton heeft zich echt ingehouden, dat speelde echt een oefenwedstrijdje. Zo van: '2-0 is genoeg jongens, want zaterdag hebben we weer een zware wedstrijd'", is Derksen dus bepaald niet onder de indruk van het huidige Ajax. Tafelgenoot Hélène Hendriks is van mening dat het bestuur er goed aan heeft gedaan om de samenwerking met Steijn stop te zetten.

"Ik vind het wél terecht dat Steijn is weggestuurd overigens. En ik vind dat als je als Maduro interim-trainer wordt, dan moet je wel je stempel drukken. Zoveel veranderingen heeft hij niet doorgevoerd. Hij heeft de bus geparkeerd en het stond compact." René van der Gijp stipt vervolgens het in zijn ogen grootste probleem van Ajax aan. headtopics.com

"Als je de bus parkeert en de bal in je bezit hebt, is het nog zeventig meter (richting het doel van Brighton, red.). En das heel ver", legt de analist uit wat er aan scheelde bij Ajax donderdagavond."En een ploeg zonder vertrouwen gaat de bal altijd breed of terug spelen, dus dan kom je nooit van die goal af", voegt Hendriks daaraan toe.

Derksen haakt vervolgens in en uit nog meer kritiek op Maduro."Het zwakke in alles wat hij doet: hij is medeverantwoordelijk voor alles wat er onder Steijn gebeurde. Hij was de naaste assistent en had dus over alles een discussie kunnen opzetten. En nu deugt er niets meer van de Steijn-aanpak. Ik vond het heel armoedig en denk dat John van 't Schip het volgende week heel anders gaat doen. headtopics.com

